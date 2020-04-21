توقعات باستقرار حالات كورونا فى روسيا قبل بداية مايو

توقعت رئيسة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، بلوغ روسيا مرحلة الاستقرار فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل بداية شهر مايو المقبل.و حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» أشارت سكفورتسوفا إلى أن هذه التوقعات مبنية على بيانات المحللين وخبراء الرياضيات في الوكالة.وقالت: «إننا ننظر إلى الوضع في كل دائرة فدرالية على حدة، وكل المؤشرات تدل على أننا بالقرب من الذروة»، فيما تعثر عليها القول كم وقتًا سيستغرق المرور بالذروة في روسيا.وأضافت أن ارتفاع عدد الإصابات لا يزال مستمرًا، لكن أعداد الحالات الخطرة استقرت وتوقفت عن الصعود.وأكدت أن القدرات على كشف المصابين تحسنت، وباتت روسيا تكشف عن المصابين بدون أعراض المرض بشكل أفضل، والذين بلغت نسبتهم 45% من إجمالي المصابين بالفيروس، ويبلغ متوسط أعمار المصابين بكورونا 44-47 عامًا.يذكر أن السلطات الروسية أعلنت أمس الإثنين عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي المصابين إلى 47121 شخصًا وإجمالي الوفيات 405 حالات.