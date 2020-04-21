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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«نيكى» ينخفض 0.96% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:23 ص
مؤشر نيكي
مؤشر نيكي
وكالات
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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.96 في المئة إلى 19479.83 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84 في المئة إلى 1420.33 نقطة.

وعلى صعيد آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 592.05 نقطة، أو 2.44%، ليصل إلى 23650.44 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79%، ليصل إلى 2823.16 نقطة.

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