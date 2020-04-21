«فيرجن أستراليا» تعلن التوقف عن الدفع بسبب «كورونا»

أعلنت شركة "فيرجن أستراليا"، التي تعاني من ضائقة مالية، اليوم الثلاثاء، أنّها قرّرت التوقّف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.وقالت الشركة، في إشعار إلى البورصة الأسترالية، إنّها تعتزم الاستمرار في تشغيل رّحلاتها الجوية على الرّغم من أنّ مصيرها أصبح في أيدي حرّاس قضائيين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.