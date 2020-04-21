«آلان كردى» تبدى رغبتها فى استئناف أنشطتها بعد الحجر الصحى فى إيطاليا

أبدى مشغلو سفينة الإنقاذ الألمانية «آلان كردي» رغبتهم في بدء مهمتهم التالية في البحر المتوسط بعد انتهاء الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.علاوة على ذلك، نشرت المنظمة المشغلة للسفينة «سي-آي»، ومقرها مدينة ريجنسبورج الألمانية، رسالة مفتوحة تنتقد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.واعترضت سي-آي» على رسالة من وزارة الداخلية الألمانية بتاريخ 6 أبريل طلبت فيها من العديد من منظمات إنقاذ المهاجرين الخاصة في البحر بوقف أنشطتها بسبب جائحة فيروس كورونا والموانئ المغلقة.وكتبت إدارة «سي-آي» وقتها: «إن ترك الأشخاص يغرقون في البحر المتوسط بسبب تفشي جائحة هو سبب سيء مثل أي سبب آخر أثير في النقاش حول إنقاذ الأشخاص الذين يطلبون الحماية في البحر المتوسط».وقالت المنظمة إنها صُدمت من طلب الوزارة، وأغلقت إيطاليا ومالطا موانئهما أمام سفن الإنقاذ الخاصة المحملة بالمهاجرين بسبب تفشي مرض (كوفيد-19)الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.ومع ذلك، أنقذت السفينة «آلان كردي» نحو 150 شخصًا قبالة ليبيا، كما فعلت السفينة الإسبانية «أيتا ماري» الشيء نفسه قبالة مالطا.