روسيا: نقترح بيع النفط وفق اتفاق «ضمان الحد الأدنى»

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، إن موسكو تقترح بيع النفط وفق اتفاق لشراء بضمان الحد الأدنى.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مدفيديف: "آخذا بعين الاعتبار تجربتنا في مجال الغاز نقترح بيع النفط وفق المبدأ take or pay (اتفاق لشراء بضمان الحد الأدنى)، ونحن مستعدون لمناقشة هذا الخيار مع شركائنا".وأضاف مدفيديف أن "ما نراه في ما يخص العقود الآجلة للنفط يشبه تآمرا في السوق".يذكر أن اتفاق شراء بضمان الحد الأدنى (take-or-pay) يقضي بالتزام المشتري بشراء كمية معينة من المنتجات أو دفع غرامة في حال فشلها في شراء الحد الأدنى المتفق عليه من المنتجات، وكانت روسيا قد اعتمدت هذه المعادلة في عقود الغاز مع بعض الزبائن.ويأتي ذلك على خلفية هبوط سعر العقود الآجلة لخام غربي تكساس المتوسط (WTI) للتسليم في مايو إلى ما تحت الصفر لأول مرة في التاريخ، ووصل سعر البرميل الواحد من النفط الأمريكي WTI إلى سالب 38 دولارا بسبب امتلاء المستودعات والطلب المنخفض.