ترامب: ندرس وقف شراء النفط من السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إمكانية وقف شراء النفط من المملكة العربية السعودية.وأعلن ترامب، خلال لقائه اليومي بالصحفيين، أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخام، التي وصفها بـ"المثيرة جدا"، من أجل ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.ويأتي الانهيار غير المسبوق للنفط الخام الأمريكي بسبب هذا الوضع الحالي الذي يشهد انخفاضًا كبيرًا للطلب تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، وعدم وجود القدرات الكافية لتخزين كميات النفط المفرطة لدى الولايات المتحدة، والتي يتوقع نفاذها خلال أسبوعين.