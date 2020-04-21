أمريكا تتجاوز الـ42 ألف حالة وفاة بسبب «كورونا»

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة 42 ألف شخص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وتسجل الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 774 ألف حالة، إذ سجلت 20 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.