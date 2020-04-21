«ترامب» يرد على اتهامه بالتأخر فى اتخاذ الإجراءات ضد كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن اتهامه بالتأخر في اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد كورونا، حسبما أفاد موقع «العربية».وأكد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع، مشيرًا إلى أن الديمقراطيون قضوا سنة كاملة في العزل، كان بالإمكان أن نستغلها في التركيز على الصين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.