ترامب: تراجع أسعار النفط الأمريكى هو أمر عابر بسبب الوضع الحالى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دول مجموعة "أوبك+" قامت فعلًا بخفض إنتاج النفط، حسبما أفاد موقع "العربية".وأكد دونالد ترامب خلال لقائه اليومي بالصحفيين اليوم أن، تراجع أسعار النفط الأمريكي هو أمر عابر بسبب الوضع العالمي الحالي.ويأتي هذا الإجراء على خلفية انهيار غير مسبوق للنفط الخام الأمريكي في وقت سابق من اليوم حيث تعود أسباب هذا الوضع إلى انخفاض كبير للطلب على النفط تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، وعدم وجود القدرات الكافية لتخزين كميات النفط المفرطة لدى الولايات المتحدة، والتي يتوقع نفادها خلال أسبوعين.