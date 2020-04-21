الصحة التركية: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2140 حالة.وذكر فخر الدين قوجة، أنه تم كذلك تسجيل 4674 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 90980 شخصًا.وأشار وزير الصحة إلى إجراء ما مجموعه 39703 فحوصات للكشف عن الفيروس، وتعافى 13430 مصابًا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.وبذلك تكون تركيًا قد سجلت أكبر عدد من المصابين بفيروس "كورونا" في العالم خارج أوروبا والولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.