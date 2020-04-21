النمسا وبلجيكا وسويسرا يبحثون التعاون لمواجهة أزمة كورونا

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين هاتفيًا، مع ملك بلجيكا فيليب ورئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا الوضع الحالي في أوروبا، في ضوء تطورات أزمة كورونا.وقال الرئيس النمساوي - في تصريح له - إن بلاده تتضامن مع بلجيكا والتي تعاني حاليًا بشكل خاص من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن حماية المناخ يجب أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز جهود التعاون بين دول أوروبا.وشكر فان دير بيلين، كل من، سويسرا وبلجيكا على التعاون الجيد في إعادة النمساويين إلى الوطن في الأسابيع الأخيرة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.