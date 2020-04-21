السفير الأمريكى يثير جدلًا فى كوريا الجنوبية بتغريدة له عن طائرة «جلوبال هوك»

أثار السفير الأمريكي هاري هاريس جدلًا في كوريا الجنوبية بعد أن نشر تغريدة عن وصول طائرة موجهة أمريكية الصنع، إذ ارتأى مسؤولون أنه لم يكن ملائما أن ينشر السفير معلومات بشأن أصول عسكرية حساسة لم ترد كوريا الجنوبية أن تعلن عنها.وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الإنجليزية، إن هاريس كتب على حسابه إنه يهنئ فرق التعاون الأمني الأمريكية الكورية الجنوبية على وصول طائرة (جلوبال هوك) إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الأسبوع، ونشر السفير صورة للطائرة.وأظهرت الصورة التي نشرها السفير جسم الطائرة مكتوبًا عليه «سلاح الجو الكوري» باللغة الكورية لكنه لم يعط تفاصيل بشأن متى التقطت الصورة أو عدد الطائرات التي وصلت إلى كوريا الجنوبية.وأكدت مصادر عسكرية كورية في وقت لاحق أن الطائرة وصلت الأسبوع الماضي، مضيفة أن الصورة يبدو أنها التقطت قبل تسليمها إلى كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الجنوبية اشترت بموجب اتفاق يعود إلى عام 2011 أربع وحدات من هذا الطراز من الولايات المتحدة، واستلمت الطائرة الأولى في ديسمبر الماضي، وواحدة ثانية كان ينتظر وصولها إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، ويبدو أنها هي الطائرة التي نشر السفير الأمريكي صورتها.وقال مصدر: «موقفنا الأساسي هو أنه لا نعلن عن مثل هذه الأمور لأسباب أمنية، جلوبال هوك هي أصل مراقبة رئيسي رغم أننا نتفهم اهتمام الناس الكبير بشأن هذا الأمر».وأضاف: «يمكن رؤية التغريدة كفظاظة دبلوماسية؛ لأن كوريا الجنوبية لم ترد أن يُعلن عن وصولها».وقالت مصادر أخرى، إن السفير الأمريكي، وهو قائد عسكري سابق، معروف عنه اهتمامه بمثل هذه الأصول، وربما ارتأى أن وصولها على نحو سلس إنما يشير إلى التحالف القوي بين سول وواشنطن.وكان هاريس قد كشف في نوفمبر الماضي عن وصول طائرتين مقاتلين من طراز (إف-35 أيه) لكوريا الجنوبية عبر حسابه في تويتر، وقرر الجيش الكوري الجنوبي عدم إقامة أي فعالية للاحتفال بتقديم الطائرتين المقاتلتين نظرًا لحساسية المسألة.وبسؤال مون هونج سيك، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عن تعليقه على تغريدة السفير الأمريكي قال: «ليس ملائمًا أن تعلق السفارة على التغريدة».ولجأت كوريا الجنوبية إلى تسخير أسلحة متقدمة في إطار مسعاها لتعزيز قدراتها الاستطلاعية في وجه التهديدات المتنامية والملحة لجارتها كوريا الشمالية، وكذلك في ظل التحديات الأمنية المتنامية التي تشكلها دول الجوار.