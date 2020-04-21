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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحذير من تناول سمكة الأرنب: تحتوى على أقوى أنواع السموم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:12 ص
جريدة الدستور
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حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية من سمكة الأرنب، حيث تحتوي على أقوى أنواع السموم فاعلية يسمى «هومن»، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السمك محرم صيده وبيعه لما يحتويه من السم، كما أنه لا يتكسر بالحرارة أو الغليان.

وأكد المركز أنه لا يوجد مصل مضاد لهذا السم، حيث تتواجد بالسمكة غدد سامه تحت الجلد وبجانب النخاع والأحشاء خاصة الكبد، ويمتد أيضًا ليصل إلى لحم السمكة، موضحًا أن أعراض التسمم تبدأ في الظهور خلال ساعة، وقد تتأخر ليومين حسب كمية السم التي تم تناولها.

وأوضح المركز أن الأعراض الأولية تتمثل في الإحساس بالغثيان وآلام بالبطن وقيئ وإسهال، وقد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب، فضلًا عن خطورتها في التأثير على الجهاز العصبي، والذي يتمثل في الإحساس بالتنميل وضعف العضلات وشلل عضلات الجسم وفشل التنفس والغيبوبة، مما يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ووجه المركز رسالة تحذيرية بتوخي الحذر عند شراء أسماك غير معروفة المصدر والامتناع عن صيد هذه الأسماك.

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