مايك بنس: حكام الولايات ماضون فى زيادة اختبارات كورونا

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أن حكام الولايات يواصلون جهودهم لإدارة أزمة كورونا، حسبما أفاد موقع "العربية".وأكد "بنس"، أن حكام الولايات ماضون في زيادة اختبارات كورونا، مشيرًا إلى أن الرئاسة سوف تعمل على دعمهم في ذلك لمحاربة الوباء العالمي.وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، خلال تصريحاته للصحفيين، أنه تم بناء عدد كبير من المستشفيات في البلاد لكن لم يتم استخدامها بعد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.