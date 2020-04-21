ترامب: نسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولي من صباح، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وأكد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليوم أن، الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة.و يأتي هذا الإجراء على خلفية انهيار غير مسبوق للنفط الخام الأمريكي في وقت سابق من اليوم حيث تعود أسباب هذا الوضع إلى انخفاض كبير للطلب على النفط تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، وعدم وجود القدرات الكافية لتخزين كميات النفط المفرطة لدى الولايات المتحدة، والتي يتوقع نفادها خلال أسبوعين.