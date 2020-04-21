«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

نفى هاني يونس المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن زيادة عدد ساعات الحظر في رمضان، ليبدأ الحظر من الرابعة عصرًا.وقال يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن مروجي الشائعات يستغلون أسماء لمواقع وقنوات معروفة ليضيفوا مصداقية على كذبتهم.وأوضح أنه، لم يتم بعد تحديد عدد ساعات الحظر في رمضان، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحدد خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.