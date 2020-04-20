«المركزى للإحصاء»: القطاع الخاص يدير 62.6% من الوحدات الصحية

يحظى القطاع الطبى بأهمية استثمارية متزايدة، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت معدلات استحواذ القطاع الخاص على الوحدات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، من 37.4% خلال عام 2008 لـ 62.6% بنهاية عام 2018.ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعداد الوحدات الصحية التى يديرها القطاع الخاص تضاعف إلى 1157 وحدة بنهاية عام 2018، مقابل 686 وحدة خلال عام 2008، وفى المقابل انكمش عدد الوحدات الصحية التابعة للقطاع الحكومى من 1146 وحدة لـ 691 وحدة تابعة للقطاع الحكومى.كما لفت تقرير الإحصاء إلى تزايد الأسرة الطبية التابعة للقطاع الخاص لـ 35.3 ألف سرير بنهاية عام 2018 مقابل 19.8 ألف سرير خلال عام 2008، لترتفع نسبتها إلى الإجمالى من 15.4% لـ 27%، وفى المقابل تراجعت الأسرة التابعة لمستشفيات القطاع الحكومى من 108.9 ألف سرير لـ 95.6 ألف خلال فترة المقارنة ذاتها.