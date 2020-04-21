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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحصائية تكشف حقيقة ارتفاع أعداد الإناث عن الذكور بمصر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:41 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر لم تشهد أى اختلالات فى التوازن بين أعداد الذكور والإناث من السكان طوال العقود الماضية.

وذكرت الإحصائية أن مصر حافظت المعدلات على التفوق النسبي لأعداد الذكور عن الإناث داخل جميع محافظات الجمهورية، على عكس ما يشيعه البعض عن ارتفاع أعداد الإناث مؤخرًا بشكل كبير.

وأوضحت أن الفجوة بين أعداد الذكور والإناث فى مصر تزايدت بشكل ملحوظ من مليون نسمة لصالح الذكور، بداية الألفية الثانية، إلى مليونى نسمة بعد عام 2010، حيث بلغ عدد الذكور 40.2 مليون نسمة مقابل 38.4 مليون نسمة إناث، ثم ارتفع الفارق لـ 3 ملايين نسمة لصالح الذكور بداية من عام 2017 وحتى نهاية عام 2019، حيث بلغ عدد الذكور 50.9 مليون نسمة مقابل 47.9 مليون نسمة من الإناث.

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