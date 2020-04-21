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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:49 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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علق الحاج ناصر البرنس، صاحب مطاعم البرنس على انتشار تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص إغلاق مطاعم كثيرة بسبب لحم الحمير، قائلًا: "نفسي الناس تصحى وتتقي ربنا.. اتقوا ربنا إحنا في محنة".

وأضاف "البرنس"، خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "من روج هذه الشائعة يستغلون فترة غلق المطاعم الكبرى لفتح مطعم، والناس اللي بتروج لهذا عشان هتفتح مطعم ربنا مش هيبارك لهم".

ولفت إلى أنه أغلق أبواب مطعمه منذ أربعين يومًا دعمًا للدولة في مواجهة فيروس كورونا، وملتزم بدفع رواتب عمالته وعددهم قرابة 400 موظف.

ومن ناحيته، قال الحاج صبحي كابر، صاحب مطاعم صبحي كابر: "بوست غريب وغير حقيقي، وبقول للناس إحنا قافلين عشان الكورونا مش عشان لحم الحمير، ولا صحة لذلك ووزارة الزراعة نفت".

وأشار خلال مداخلة لبرنامج "القاهرة الآن"، إلى أنه أغلق أبواب مطعمه خشية على العمالة والزبائن لكنه استبعد فكرة العمل عبر "الديلفري"؛ حرصًا على مقدرة العامل على العودة لمنزله.

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