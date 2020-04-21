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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 4.6 مليون مسن فى مصر معظمهم إناث

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:59 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد المصريين الذين تتخطى أعمارهم الـ65 سنة بلغت 4.6 مليون نسمة مطلع العام الحالى 2020، غالبيتهم من الإناث بعدد 2.3 مليون نسمة مقابل 2.2 مليون نسمة من الذكور.

ووفقًا لتقرير جهاز الإحصاء، فإن عدد السكان داخل الجمهورية فى الفئة العمرية بين 40-64 سنة يقدر بحوالى 21.1 مليون نسمة، منهم 10.8 مليون نسمة ذكور مقابل 10.2 مليون نسمة إناث، بينما يشكل السكان فى الفئة العمرية 15-39 سنة العدد الأكبر بنحو 40.2 مليون نسمة غالبيتهم من الذكور بعدد 20.8 مليون نسمة مقابل 19.4 مليون نسمة إناث.

وتبلغ أعداد السكان فى الفئة العمرية أقل من 15 سنة 33.8 مليون نسمة، منهم 17.4 مليون نسمة ذكور و16.3 مليون إناث.

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