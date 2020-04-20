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فن

عزيز مرقة يطلق «داليا» من الحجر المنزلي (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:43 م
عزيز مرقة
عزيز مرقة
حسين الجندي - منار ابراهيم
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أطلق النجم الأردني العالمي عزيز مرقة، أغنية جديدة بعنوان"داليا" من الحجر المنزلي على قناته الخاصة بـ"يوتيوب"، تدعم المرأة ومناهضة الزواج المبكر للقاصرات بأسلوب تشويقي إنساني.

ويعالج "مرقة" بالأغنية إحدى القضايا الشائكة وهي "الزواج المبكر للقاصرات"، من خلال أغانٍي رومانسية لاقت نجاحًا واسعًا في الأوساط الشبابية مثل "هي"، "مين قلك"، و"ما في منك"، ويكملها بحكاية "داليا" من الحلم وواقع "كتابها المكتوب"، في قصة مختلفة تمامًا "بتكتبها بإيدها هي"، ليطلق بالتعاون مع جمهوره ومحبيه صرخة إجتماعي: "حلّو عن داليا!".

وعن كيف يمضي منتج ومُغنٍّ وكاتب الموسيقي وقته، قال عزيز في تصريحات صحفية: "مثلي مثل غيري يجب أن أستعمل الموارد الموجودة عندي في المنزل، وكل ما لديّ حاليًا هو استديو وبيانو، لذا أكتب أغانٍ، وأخرج بأفكار جديدة والموسيقى هي فرصة لأجعل المتابعين يشاركون حتى في الأغاني التي أعمل عليها، سواء بالرسم أو بطرح الأفكار".

وعن حلم "داليا" يقول مرقة: "بدأت من حلم في وقتٍ سابق، حتي استيقظتُ صباحًا، وجلست أمام البيانو، وبدأت بعزف الموسيقى التي سمعتها في الحلم، وشعرت أنها تعبّر عن حالة خاصة، وتركتها وقتذاك جانبًا، وقلت إن وقتها سيأتي".

وعن سر اختيار "داليا" تحديدا يوضح مرقة: "عندما كنت أحضُر حفلات زفاف، وأسمع تلولحي يا دالية‘، كان هناك أمر ما يستفزّني بهذه الأغنية، وكنت أشعر أن الناس يردّدونها على وقع الموسيقى الإيقاعية من دون التفكير بعمقٍ في معناها".

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