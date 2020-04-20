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مصر

التخطيط: مؤشرات الاقتصاد المصرى الأفضل فى المنطقة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:32 م
الدكتور أحمد كمالى
الدكتور أحمد كمالى
أميرة ممدوح
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أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى لا زال فى منطقة آمنة بعيدًا عن سيناريوهات الكساد التى تخيم على عدد كبير من اقتصاديات العالم نتيجة تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن توقعات مؤشرات الأداء الاقتصادى لمصر هى الأفضل فى المنطقة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرة القطاعات المختلفة على امتصاص الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.

وقال نائب الوزيرة فى تصريح لـ"الدستور"، إن الحكومة قد تتدخل بمزيد من الإجراءات الداعمة لعدد من القطاعات الاقتصادية فى مقدمتها التشييد والبناء والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحماية الاجتماعية، إذا ما استمرت الأزمة لنهاية العام الحالى 2020، لإحداث حالة من التوازن وتعويض الخسائر الناجمة عن توقف القطاعات المتضررة من الأزمة، موضحًا أن الاقتصاد المصرى سيحقق معدلات نمو موجبة تتراوح بين 3.3% و2.1% حسب سيناريوهات انتهاء أزمة كورونا.

وشدد كمالى على أن الحكومة تجرى مراجعة ومتابعة شبه يومية بشأن تداعيات الأزمة على الأداء الاقتصادى والتوقعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية بما يتوائم مع تلك المتغيرات، على أسس علمية لمعدلات نمو مختلف قطاعات الدولة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بمصداقية وشفافية.

وأضاف أن توقعات المؤسسات الدولية تدور حول خسارة 2% فى معدل نمو الناتج المحلى عالميًا، وتعرض العديد من اقتصاديات الدول إلى حالة ركود وبخاصة فى كل من الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، مثلما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وربما أسوأ من ذلك، ليبدأ التعافى تدريجيًا بحلول عام 2021، كما سيحتاج العاملون فى القطاع غير الرسمى على مستوى العالم والذين يمثلون 61% من القوى العاملة العالمية أو 2 مليار شخص إلى دعم الدخل لمجرد البقاء وإطعام أسرهم، فى حال فقدانهم لوظئفهم اليومية.

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