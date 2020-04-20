محافظ البحر الأحمر: عودة السياحة بنسبة 25% بشروط

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس واليوم.وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه حال حدث استقرار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيتم تعقيم بعض الفنادق وحصول العاملين فيها على شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا، وسيتم استقبال عدد من السائحين بنسبة لا تزيد عن 25% من القوة الاستيعابية للفنادق على أن يحمل كل سائح شهادة تفيد بعدم إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا قرار سيادي ويرجع للدولة المصرية.ولفت إلى أن هناك حالة من الالتزام عند أهالي محافظة البحر الأحمر لم يكن يتصورها وهذا الالتزام بدأ منذ اليوم الأول لفرض حظرر التجوال قبل نحو 21 يومًا.وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية قبل نحو أسبوع تحسبا لتجمع المواطنين على الشواطئ وعند المراكب خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.وأشار إلى أنه كان يتابع الكمائن «بنفسه» لمراقبة دخول المواطنين من المحافظات الأخرى، مؤكدا أن معظم الوافدين كانوا من الشباب ولديهم قصور في الوعي «وكنت بقوله لف وارجع تاني» وتم عودة أعداد كبيرة من المواطنين.وأوضح اللواء عمرو حنفي أنه لم يتحرك اليوم أي يخت أو مركب سياحي في أي اتجاه، مؤكدا أن عدد الإصابات بكورونا على مدار اليوم وأمس «زيرو».وأردف أن 206 أشخاص من القادمين من كندا يقبعون في الحجر الصحي في مرسى علم، وجميع القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية غادروا مرسى علم بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم.وأكد أن المحافظة تنتظر 3378 مواطنًا مصريًا قادمين من مختلف دول العالم لقضاء فترة الحجر الصحي.