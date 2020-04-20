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وزير الأوقاف يشكر الأزهر والإفتاء و«دينية النواب»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:27 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير إلى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودار الإفتاء المصرية والمفتي الدكتور شوقي علام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ورئيسها الدكتور أسامة العبد، وسائر العلماء المحترمين على دعمهم الكبير لجميع قرارات وزارة الأوقاف المصرية بشأن تعليق الجُمع والجَماعات، وتأكيدهم جميعًا على الالتزام بجميع قرارات مؤسسات الدولة الوطنية الوقائية من فيروس كورونا في شرعية الحفاظ على النفس من كل ما يعرضها لخطر الهلاك.

وأكد وزير الأوقاف أن ما يقتضي الحفاظ على النفس في شهر شعبان هو ما يقتضي الحفاظ عليها في شهر رمضان، فليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة ولا المنطق أن نتخذ الإجراءات التي تحافظ على النفس البشرية من مخاطر الهلاك في شعبان ونتراجع عنها في رمضان، فإذا كانت الأرض مسجدًا وطهورًا لنا في شهر شعبان فهي لا تزال مسجدًا وطهورًا في شهر رمضان، فرب شعبان هو رب رمضان ورب شوال، والحكم المبني على علة لا يتغير إلا بتغيرها أو زوالها، وقلنا إن زوال علة تعليق الجُمع والجَماعات والتجمعات مرتبط بعدم تسجيل حالات إيجابية جديدة من فيروس كورونا، وزوال احتمال انتقال العدوى بفيروس كورونا جراء التجمعات.

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