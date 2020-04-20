أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور

تقدم المحامي رمضان عبد المنعم أبو هندية ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور والفسق والفعل الفاضح.ونص البلاغ الذي حمل رقم ١٩٠٨٩لسنة ٢٠٢٠ أنه في غصون شهري مارس وأبريل عام ٢٠٢٠ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمدعوة حنين حسام وتطلق على نفسها «هرم مصر الرابع» وهي تتحدث في جميع مقاطع الفيديو بأسلوب سئ يحتوي مضمونه بالتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الافعال التي تتنافي مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، بالتحريض وارتكاب عمل خادش للحياء والعمل على هدم قيم المجتمع.وذكر البلاغ أن المدعوة ظهرت في إحدى الفيديوهات تخاطب البنات وتطالبهن بالدخول على موقعها للتعارف على الجنس الآخر بمقابل مادي يصل إلى 300 دولار شرط الجمال وحسن المظهر، بالإضافة لظهورها في جميع الفيديوهات بأوضاع مخلة بالاداب العامة ومقاطع رقص مثيرة جنسيا وظهورها مع إحدى الفتيات تدعي فيها أنها زوجتها.وإذ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الأفكار والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام.وطالب في بلاغه بإصدار أمر بالتحقيق في تلك الشكوى وصولا لوجه الحقيقة وتحقيق الغرض منها وفقا للقانون.