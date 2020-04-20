حلا شيحة: محظوظة لمشاركتي الكبار عادل إمام ونور الشريف ويسرا

قالالفنانة حلا شيحة في تعليق على مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا: "حبيت إسم المسلسل نفسه لأنه مشوق وسعيدة جدًا بالعمل مع الفنانة الجميلة يسرا، وهو أمر ممتع جدًا".وكشفت في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مشاركتها مع المخرج سامح عبد العزيز تمثل إضافة كبيرة جدًا لها؛ مشيرة إلى أن دورها في المسلسل مختلف جدًا عن أي عمل قدمته في السابق، موجهة رسالتها للجمهور قائلة: "هتشوفوا حلا تانية غير اللي اتعودتوا عليها".وحول طقوسها في ظل الحظر والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قالت: "بعمل الاحتياطات في كل مكان سواء في البيت أو استوديوهات العمل؛ وأحيانا بخاف من كورونا زي كل الناس عشان كده بنعمل احتياطاتنا وبندعي إن ربنا يحفظنا كلنا".واختتمت، أن العمل مع الكبار مثل عادل إمام ونور الشريف في أعمال سابقة والآن مع يسرا يمثل إضافة وخبرة كبيرة جدًا لأي فنان، قائلة: "تاريخ وخبرة وأنا اتعلمت من كل واحد منهم حاجات ومحظوظة بعملي مع الكبار".