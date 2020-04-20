«MBC مصر» تبدأ عرض مسلسلات وبرامج رمضان غدا

أعلنت قناة "mbc مصر"، عن بدء عرض مسلسلات وبرامج رمضان 2020 بدءًا من الغد الثلاثاء 20 أبريل، قبل ثلاثة أيام من بدء الشهر الكريم.وتبدأ أولى حلقات مسلسل "اللعبة" الذي يخوض بطوته هشام ماجد وشيكو في تمام الساعة السابعة والنصف، بعد طرحع على منصة "شاهد" خلال الفترة الماضية بعد خروجه من السباق الرمضاني العام الماضي.وتعرض "mbc مصر" أولى حلقات برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الساعة التاسعة، وتقدمه الفنانة فيفي عبده، والتي انتهت من تصويره نهاية العام الماضي وكان من المقرر عرضه عبر "mbc 5" ولكن فضل صناعه تأجيله لعرضه خلال الشهر الكريم.ويذاع مسلسل "اتنين في الصندوق" في تمام الساعة التاسعة والنصف، من بطولة حمدي المرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، والذي خرج من السباق الرمضاني العام الماضي وتأجل عرضه لرمضان 2020.أما مسلسل "ونسني" يعرض في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، والذي يخوض بطولته نجوم "snl بالعربي"، بالتزامن مع استمرار تصويره خلال الفترة الحالية.