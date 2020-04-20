حنين حسام: لم أقدم شيئا خارجا وأعتذر لعائلتي وجامعتي

قالت "البلوجر" حنين حسام، إنها تتعجب من كم الكراهية التي تواجهها خلال الوقت الحالي، مع أنها لا تقدم أي نوع من التعالي أو تظهر مع أي شاب في فيديوهاتها، حتى لم تسرب لها أي صورة ولو بشعرها دون الحجاب، وذلك في أول تعليق لها على الضجة المثارة حولها مؤخرًا، بعد نشرها مقطع فيديو تدعو فيه الفتيات لإنتاج فيديوهات مقابل أموال.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها بإحدى البرامج التلفزيونية، برنامج "لايكي" يوجد عليه بعض الفنانين مثل نيرمين ماهر، ودرة، وتظهران بكل أدب وأخلاق، وطبيعي يتم الاستعانة بالمشاهير، مؤكدة أن الفيديو الذي عرضه أحد الإعلاميين لها مدته 3 دقائق وتم اجتزائه وقلت في "بنات فقط"، موضحة أن المتصدرين للتطبيق هم من الشباب أي أنه ليس قاصرًا على البنات فقط.وعن طلبها انضمام 20 فتاة للبرنامج واتهامها بالدعوة للدعارة الرقمية قالت: "الفيديو عندما يتم اجتزائه سيفهم بطريقة خاطئة، وأنا طلبت 20 بنت محترمة ولسن عاريات، كما أنني لم أصرح يومًا أنني أجمل بنت وقصة هرم مصر لأنني في كلية آثار".وردت خلا المداخلة عن سبب رسوبها في الجامعة مؤكدة أنها قامت بالتحويل من قسم لقسم أخر ورسوبها شيء طبيعي لذلك.وعن تاثر عائلتها بالهجوم عليها، أكدت أن عائلتها تشاهد فيديوهاتها ولم تعترض عليها ولكنها اعترضت على الهجوم الذي تعرضت له، وعليه طلبوا منها إغلاق صفحاتها على السوشيال ميديا، مؤكدة أن سبب انتقادها هو فترة تفشي فيروس كورونا فقط، و"الموضوع عمره ما وصل مع بلوجر للتلفزيون وعمرها ما وصلت للتتنمر عليا أو التريقة"، مؤكدة أن "أي بلوجر" يتقاضى أموالا تصل إلى 3 آلاف جنيه على "الاستوري".وتابعت: "لم أخطئ في أي شيء ولم يخرج مني لفظ مسيء أو محتوى غير لائق، وأعتذر لوالدي عن كل ما أثير حولي وكذلك لجامعتي ومن الممكن أن تكن وقفة حتى أراجع حساباتي".