البنك الزراعى يتخذ إجراءات احترازية بعد اشتباه فى حالة كورونا

أعلن البنك الزراعي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن ظهور أعراض ارتفاع حرارة على أحد العاملين بالدور السادس بمبنى البنك الرئيسي، وأنه تم أخذ مسحة من الموظف للتحقق من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.وقال البنك الزراعي، إنه تم الأخذ بالإجراءت الاحترازية حيث تقرر إغلاق الدور السادس حتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل لحين ظهور نتيجة التحليل، والتي تستغرق 48 ساعة.وقامت إدارة البنك بتطهير وتعقيم كافة أدوار المبنى يومي الأحد والإثنين، وناشدت الإدارة العاملين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المطهرات؛ حفاظًا على الصحة العامة، مع حظر تواجد العاملين بالدور السادس لحين ظهور نتيجة التحليل.