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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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عميد طب طنطا: سلبية تحاليل أطباء الجامعة المشرفين على مستشفى الحجر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:47 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، أن نتائج تحليل الفريق الطبى الخاص بجامعة طنطا، والذي كان متواجد بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، جاءت جميع نتائجها سلبية، مشيرا إلى أن فريق الأبطال بكليه طب طنطا المشرف على مستشفى الحجر بكفر الزيات كلهم بخير وصحة وسلامة.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعرب عن بالغ شكره وتقديره إلى الدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، عن الدور الذي قام به الطاقم الطبي لجامعة طنطا في مواجهة فيروس كورونا المستجد وحسن تعاونهم والعمل بروح الفريق الواحد مما ساهم ذلك في إعطاء صورة إيجابية عن الحجر الصحي بكفر الزيات خلال الفترة الأولى لهم.

جاء ذلك في إطار مُساهمة جامعة طنطا لمعاونة القطاع الصحي بالغربية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد "حميدة"، أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذلك المواطنين في إدارة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة بالغربية على استعداد تام لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد لمحاربة هذا الوباء إيمانا منا بالواجب الوطني تجاه الدولة.

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