رامى إمام: محظوظ بإنهاء «فلانتينو» قبل أزمة كورونا

علق المخرج رامي إمام، على عودة والده الفنان الكبير عادل إمام عبر مسلسله "فلانتينو" في موسم رمضان 2020 بعد غيابه العام السابق بقوله: "انتهينا من تصوير المسلسل في منتصف يناير، والحمد لله كان قبل تفشي فيروس كورونا".وتابع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلًا: "بعتبر نفسي من الناس المحظوظة إني خلصت قبل أزمة الفيروس؛ وانتهيت من مونتاج المسلسل منذ ثلاثة أسابيع؛ والحمد لله التصوير كان سيكون صعبا في هذه الفترة".يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يشارك في بطولته كل من حمدي الميرغني وداليا البحيري، محسن منصور، عبدالرحمن القليوبي، دلال عبد العزيز وآخرين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.