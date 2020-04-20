رمضان 2020.. موعد عرض «رجالة البيت» على «أبوظبي»

أعلنت قناة "أبوظبي" موعد عرض مسلسل "رجالة البيت"، بطولة الفنان أكرم حسني، خلال شهر رمضان المقبل، على أن يكون ذلك الساعة 06:00 مساءًا، يعاد الـ 08:00 صباحًا يوميًا طوال الشهر الكريم.ويسعى المخرج أحمد الجندي لإنهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان 2020، أو خلال الأسبوع الثاني منه على أقصى تقدير، ليخوض مسلسل "رجالة البيت" السباق الدرامي دون ضغط، وانتهى فريق العمل من ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل."رجالة البيت" المقرر عرضه في رمضان 2020 من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف أيمن وتار، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله، وهو من إخراج أحمد الجندي.