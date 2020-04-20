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اقتصاد

نائب بني سويف يقدم طلب إحاطة بشأن تسريح عدة شركات للعمالة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:49 م
عاطف عبد الجواد نائب
عاطف عبد الجواد نائب بنى سويف،
حسن كامل
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قدم عاطف عبد الجواد نائب بنى سويف، طلب إحاطة عاجل لمجلس النواب ولجنة الصناعة حول عدة شركات قامت بتسريح العاملين بسبب فيروس كورونا.

وقال: "النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، دائما أنتم ونحن خلفكم تدافعون عن الصناعة والمصنعين وقد قامت الدولة بتقديم تسهيلات وحوافز لم يسبق لها مثيل للمصنعين فى عهدكم ولمواجهة وباء كورونا".

وتابع: "فى المقابل أصدر الرئيس والحكومة تعليمات مشددة على أصحاب المصانع والشركات بأن يتحملوا مسئولياتهم ولا يسرحوا عمالهم فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة والعالم كله"، مضيفا: "فوجئت بعدة مصانع بدائرتى بندر ومركز بنى سويف تسرح العمالة، باستغلال بند في عقودهم بعدم إتمامهم الثلاث شهور الأولى حيث تم تعيينهم فى فبراير ٢٠٢٠".

وطالب بالتدخل لعودة هؤلاء العمال وتحمل أصحاب المصانع مسؤولياتهم، وإقرار تشريع أو قرار يصدر سريعا بمنع استفادة أى مصنع أو شركة من حوافز الدولة لهم لمن يثبت عليهم تسريح عمالتهم وتركهم فريسة للجوع فى هذه المحنة.

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