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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا يؤانس يستأنف عظاته عبر البث المباشر.. الأسبوع المقبل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:47 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
تريزة شنودة
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يستأنف الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، عظاته الأسبوعية التي تبثها الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
ويحرص أسقف أسيوط على تقديم عظات روحية بشكل مستمر، بهدف دعم التواصل مع الأقباط عقب قرار تعليق الصلوات للحد من التجمعات.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين 20 أبريل، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، والتي تأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.

وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.

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