باكستان تطلب ضمانا من قطر بشأن تسديد مستحقات عمالها

طلبت باكستان ضمانا من قطر، اليوم، بشأن تسديد جميع مستحقات العمال الباكستانيين الذين طردوا من وظائفهم، بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر موقع "ريسرش سنايبرز" الباكستاني، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، أن الطلب جاء خلال محادثة هاتفية جمعت بين مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون الباكستانيين في الخارج، ذو الفقار عباس بخاري، وأحد المسؤولين بإدارة الموارد البشرية في قطر، كتابعا "نقلوا إلى مراكز الاحتجاز وصودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، ثم احتجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى بلدانهم".وحث بخاري الشركات القطرية على تسوية جميع مستحقات العمال الباكستانيين المسرحين، مشددا على ضرورة تزويدهم بتذاكر الطيران للعودة إلى ديارهم.كما طلب بخاري من الحكومة القطرية توفير كل الدعم لجميع الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل هناك.يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها في وقت سابق أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ودعت المنظمة "السلطات القطرية إلى تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك".