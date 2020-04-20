نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة، اليوم الاثنين، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحه بمركز ومدينة أبوالنمرس حيث تمت إزالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية.. وقد تم اتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أى تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.ووجه نائب المحافظ بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.