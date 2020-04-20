روسيا: إجراء مباحثات بصيغة أستانا حول سوريا الأربعاء

أعلنت وزارة الخارجة الروسية إجراء مباحثات ثلاثية بصيغة أستانا حول سوريا بعد غد الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاوفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم: "نؤكد إجراء المباحثات الثلاثية حول سوريا على المستوى الوزاري يوم 22 أبريل، وذلك عن بُعد"، ومن المقرر أن يشارك في المباحثات وزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث: روسيا وإيران وتركيا.كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد صرح - خلال مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق اليوم - بأن مباحثات بصيغة أستانا حول الوضع في منطقة إدلب السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية ستجري قريبًا.يُذكر أن آخر جولة من المباحثات بصيغة أستانا جرت في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر إجراء جولة جديدة في مارس هذا العام في إيران، لكن ذلك لم يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.