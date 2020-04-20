«رجال الأعمال» تبحث النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية النهوض وحل مشكلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه قطاع هام يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة.وأضاف فتوح خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن جمعية رجال الأعمال عقدت اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان لمناقشة كيفية النهوض بالقطاع والعمل على حل مشكلاته.وأشار عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن له تجربة ناجحة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على هذا القطاع.