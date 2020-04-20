موريتانيا: لا مبرر لتخفيف إجراءات الوقاية من كورونا

أكد وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، أن الظروف التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتخفيف هذه الإجراءات سواء كانت فردية أو جماعية.وشدد الوزير الموريتاني- وفقًا لوكالة الأنباء الموريتانية اليوم الإثنين- على أن سلامة موريتانيا من الوباء لا تعني بالضرورة أننا حصلنا على حصانة، وإنما يظل تعرضنا لخطر الوباء قائمًا في حالة التراخي وعدم الحذر.وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد أعلنت، أمس الأول، أن البلاد أصبحت خالية من فيروس "كورونا" بعد شفاء 6 حالات، تم تأكيد إصابتها بالفيروس، ووفاة الحالة السابعة، وذلك بعد حوالي شهر من إعلان أول إصابة بالفيروس منتصف مارس المنصرم.