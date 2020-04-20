روسيا تعلن وضع مجموعة من العسكريين فى الحجر الصحى لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وضع مجموعة من العسكريين في الحجر الصحي، موضحة أن المجموعة المذكورة من المتدربين على الاستعراض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو بمناسبة عيد النصر، الذي تم إلغاؤه في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته مساء اليوم الإثنين، وأوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية ، أن القرار يشمل الوحدات العسكرية التي تم انتشارها سابقًا في ميدان ألابينو للتدرب على المشاركة في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية.وأوضحت الوزارة: "أنه بالتوافق مع القرار الخاص بتأجيل موعد إجراء الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء تم تنظيم سحب الوحدات العسكرية إلى مراكز المرابطة الدائمة"، وأضافت: "بعد وصول الوحدات العسكرية إلى مراكز المرابطة الدائمة سيتم وضع كل العسكريين، الذين شاركوا في التدريبات، في حجر صحي يستغرق مدة أسبوعين".وأفاد البيان بأنه سيتم تنفيذ عمليات تطهير صحي في كل وسائل النقل التي تم إشراكها في نقل العسكريين لمنع انتشار العدوى، فيما أشار إلى أنه تم توفير وسائل الحماية الشخصية لكل الأفراد، ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أم شيء آخر.يذكر أنه كان من المقرر إقامة العرض العسكري بمشاركة 15000 جندي، إلى جانب المعدات العسكرية في 9 مايو المقبل للاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.