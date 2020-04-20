البرلمان الأفريقي يشيد بمبادرة المغرب لمواجهة وباء كورونا في القارة

أشاد البرلمان الإفريقي، ومقره جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، بمبادرة الملك محمد السادس ملك المغرب، الرامية إلى مواجهة وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.وذكر البرلمان الأفريقي - في بيان اليوم - أنه يود الإشادة بالملك محمد السادس على مبادرته الرامية إلى تقاسم المعرفة والتكنولوجيا مع بقية دول القارة، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية، على غرار الدول الأخرى في العالم، معبأة لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.وتابع البرلمان، التابع للاتحاد الأفريقي، أن النواب الأفارقة يساندون قادة قارتنا في جهودهم الدؤوبة لمواجهة الوباء، ومن شأن هذه المبادرات أن تمكن القارة الأفريقية من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بهدف تعزيز البعد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.وكان الملك محمد السادس قد أجرى، محادثات هاتفية، على التوالي، مع ألاسان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وتناولت المحادثات، التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.وخلال هذه المحادثات، اقترح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف إلى إرساء إطار عملي بهدف مواكبة البلدان الأفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.