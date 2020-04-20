مقتل منتسب بالشرطة العراقية بنيران قناص فى بعقوبة

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن منتسبًا بالشرطة قتل بنيران قناص جنوب غربي بعقوبة.وقال المصدر، مساء اليوم الإثنين، إن قناصًا من داعش استهدف قوة من الشرطة الاتحادية في منطقة أم العظام جنوب غربي بعقوبة، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبيها في الحال، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي.