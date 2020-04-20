محافظ مطروح: لم نسجل أى خروقات للحظر فى شم النسيم

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن هناك التزامًا تامًا من قبل المواطنين بإجراءات الحكومة المصرية مع قرارات الوقاية من فيروس كورونا، وبالتحديد يوم شم النسيم، كما توجد مراقبة كاملة لكافة الشواطئ.وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن كافة الشواطئ والمنتزهات بلا زوار في مرسى مطروح، مضيفا أن المواطنين التزموا بكافة إجراءات الوقاية من كورونا.وأوضح أنه تم غلق كافة الشواطئ والحدائق والمنتزهات بالتنسيق مع رؤساء المدن ورجال الأمن والمرور وكافة الجهات التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أنه لم يوجد خرق لقرارات الحظر أو أي تجاوزات.