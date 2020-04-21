حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 21 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:: تعيش يوما ضاغطا يقلل من وهجك ويتحدث عن فترة أكثر تعقيدا تتجلى أكثر ويتبدّل المناخ كليًا.: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل.: تكون متشنجًا وعصبيًا، في هذه الحالة الرياضة مستحسنة ومفضلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.