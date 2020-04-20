شبكة حقوقية يمنية: ميليشيا الحوثى قتلت 36 مدنيًا خلال أسبوعين

رصدت شبكة حقوقية يمنية غير حكومية ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 36 حالة قتل لمدنيين بينهم 11 امرأة، و11 طفلًا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسبوعين الماضيين من الشهر الجاري.وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، أنها وثقت 180 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في مختلف المحافظات منذُ بداية شهر أبريل الجاري.وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أن فريق الرصد والتوثيق الميداني وثق 36 حالة قتل لمدنيين بينهم 11 امرأة، و11 طفلا، وإصابة 51 آخرين بجروح مختلفة بينهم 13 امرأة، و7 أطفال في محافظات تعز وإب والحديدة، والبيضاء، وصنعاء والضالع ومأرب وحجة وصنعاء.ولفت التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية في محافظات مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بمدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وقذائف الدبابات والصواريخ الباليستية، والذي أسفر عن سقوط 16 قتيلًا، فيما تسبب قناصو الميليشيا بقتل 7 أشخاص.