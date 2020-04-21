حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 21 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء ليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:: لا تعدّل شيئًا في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتًا ممتعة لم تعرف من ذي قبل.: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.