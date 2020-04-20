«الوطنية للتدريب» تهنئ متحدث الأوقاف الجديد: خريج البرنامج الرئاسي

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور عبدالله حسن خريج الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وذلك لتعيينه متحدثا رسميا باسم وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للأكاديمية الوطنية على فيس بوك.وشغل الدكتور عبدالله حسن عدة مناصب منها: معاون وزير الأوقاف ثم مساعد الوزير لشؤون المتابعة، كما عمل مدرسا مساعدا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر.