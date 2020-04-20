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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكافحة العدوى بوزارة الصحة توضح طرق انتقال كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:20 م
مكافحة العدوى
مكافحة العدوى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكد الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة، ضرورة التعامل مع أي شخص باحتمالية أنه مصاب بفيروس كورونا لأخذ كافة الاحتياطات تجاهه.

وقال، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، إن وضع الملابس في الشمس يسهم في تخفيف الحمل الفيروسي للفيروس، ونصح بمنع القبلات والأحضان بعد الدخول إلى المنزل وتجنب التعامل مع الحوامل وكبار السن لمنع العدوي.

وأكد أن هناك ٣ فئات لا يجب عليهم الخروج من المنزل وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، وفي حال التقاط العدوي يتأثرون بالمرض كثيرا. 

ونصح بتجنب المواصلات العامة واستقلال السيارات الخاصة، مشيرا إلى أنه في حالة التقارب من المواطنين سواء المترو أو الأسانسير يجب ارتداء كمامة أو إبعاد الوجوه عن بعضها.

وأشار إلى أن القفاز يحمي من يرتديه إلا في حالة ارتدائه لفترة طويلة، ويمكن أن يسبب أذي لغيره، مؤكدا أن غسيل الأيدي أفضل من ارتداء القفاز، موضحا أن التعامل مع الكمامات بصورة خاطئة يمكن أن يتسبب في نقل الفيروسات.

وأوضح أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ فقط، مشيرا إلى أن ما تردد عن انتقاله بالهواء ليست له علاقة بالمجتمع بل في الرعاية المركزة فقط، لذا تم اتخاذ احتياطات داخل غرف بالرعايات وارتداء كمامات n95.

وأكد أن الرذاذ ينتهي عند مسافة ٩٠ سم، وفي حالة البعد عن المصاب مترا ونصف المتر لا يمكن أن تحدث عدوي.

ولفت إلى أن الأرض يمكنها نقل العدوي من خلال الأحذية، موضحا ضرورة تطهير الأحذية قبل دخول للمنزل وغسيل الأيدي يساعد  في التطهير وله الأولوية عن استخدام الكحول، وهو بديل جيد في حالة عدم توافر المياه والصابون.

وأكد أن كثرة استخدام الكحول يسبب التهابات للجلد ويقتل البكتيريا المفيدة على الجلد.

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