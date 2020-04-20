ارتفاع أسعار الدواجن والبيض فى مصر

أعلن الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن ارتفاع سعر الدواجن خلال ٢٤ ساعة من ٢٦ لـ٢٨ جنيها في المزرعة، موضحا أنها ستصل للمستهلك بـ٣٤ جنيهًا نتيجة الإقبال على الدواجن والتخزين لشهر رمضان وإفطار الإخوة الأقباط، رغم زيادة المعروض وإنتاج نحو ٤ ملايين دجاجة يوميًا.وأضاف «درويش»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن البيض ارتفع سعره من ٢٨ إلى ٣٠ جنيهًا للكرتونة في المزرعة، بسبب الإقبال على الشراء للتلوين في أعياد شم النسيم.