محافظ البحر الأحمر عن استثناء مراكب الصيد من الحظر: «ده أكل عيش»

أشاد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتزام المواطنين وتنفيذ قرار حظر التجوال في احتفالات شم النسيم اليوم، مؤكدًا الغلق الكامل لكافة الشواطئ والمتنزهات.وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الأزمة كانت في مراكب الرحلات، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات استباقية، مضيفًا: "فيه ناس على المراكب كانت متحركة قبل قرار المحافظة، وتم إعادتهم على الفور".وفيما يتعلق بالصيد، قال إن القرار لا ينطبق على العاملين في مجال الصيد بمدن البحر الأحمر، حيث سيتم السماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملهم بشكل طبيعي، مضيفًا: "الصيد أكل عيش ومفيهوش كلام، ومفيش شغل هيقف".